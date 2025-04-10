Son dakika: Önce ABD şimdi AB! Gümrük tarifeleri 90 gün süreyle durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya alma kararının ardından, Avrupa Birliği de misilleme planlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Ursula von der Leyen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD ile anlaşmaya varmaya hazırız. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayarak, sürecin tatmin edici bir şekilde sonuçlanmaması durumunda hazırlanan karşı önlemlerin hayata geçirileceğini belirtti.