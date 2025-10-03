İlber Ortalı kalp krizi mi geçirdi? İlber Ortaylı'nın durumu nasıl? İlber Ortaylı yaşıyor mu? İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı'nın son durumu nasıl?

Prof. Dr. Ortaylı’nın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı sosyal medya hesabından duruma açıklık getirdi.

Tuna Ortaylı Kazıcı, “Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.