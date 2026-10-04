Son dakika... Osmaniye ve Adana'da peş peşe korkutan depremler... Deprem mi oldu, nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...

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AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da ilk olarak 4.8 ve saat 14.36'da da 4.9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Sarsıntılar peş peşe gelirken, depremler Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Osmaniye 5,2 ile sallandı

Vatandaşlar Adana'daki sarsıntıların korkusunu atlatamadan, Osmaniye'de merkez üssü Sumbas olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Artçılar devam edecek

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz bölgede büyük bir deprem beklemediklerini ancak 4-5 büyüklüğündeki artçı depremlerin devam edebileceğini belirtti.

"Tüm ihbarları değerlendiriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.