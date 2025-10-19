Google Haberler

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14:39’da kaydedilen depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

SON DAKİKA... 19 EKİM AFAD SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Adana'da, Gaziantep'te deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.39'da kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! - Resim : 1

19 Ekim son depremler listesi...

14:39 - Osmaniye / Sumbas - 4.1 (Mw)

14:03 - Balıkesir / Sındırgı - 1.7 (Ml)

13:49 - Balıkesir / Sındırgı - 1.1 (Ml)

13:04 - Kütahya / Emet - 1.4 (Ml)

12:55 - Malatya / Yeşilyurt - 1.2 (Ml)

12:52 - Balıkesir / Bigadiç - 1.4 (Ml)

12:45 - Kütahya / Simav - 1.7 (Ml)

12:43 - Muğla / Ula - 1.2 (Ml)

12:32 - Kütahya / Simav - 1.6 (Ml)

12:29 - Şanlıurfa / Ceylanpınar (Haseke, Suriye) - 2.2 (Ml)

12:25 - Kütahya / Simav - 1.2 (Ml)

12:23 - Manisa / Salihli - 1.1 (Ml)

12:17 - Kahramanmaraş / Andırın - 2.1 (Ml)

12:10 - Kütahya / Simav - 2.3 (Ml)

12:00 - Kütahya / Simav - 2.3 (Ml)

11:55 - Kütahya / Simav - 1.1 (Ml)

11:41 - Muğla / Milas - 1.4 (Ml)

11:07 - Balıkesir / Sındırgı - 1.6 (Ml)

10:56 - Muğla / Ula - 1.1 (Ml)

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar