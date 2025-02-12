Son Dakika: ÖSYM duyurdu: EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı! (EKPSS sonuç sorgulama ekranı)

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 2025 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, tercih sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Kamuya yerleşmeyi bekleyen binlerce aday, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

2025 EKPSS tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Yerleştirme sürecinde adaylar, aldıkları puanlar ve yaptıkları tercihlere göre kadrolara yerleştirildi.

1830 engelli vatandaş kamuya atandı

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre, toplamda 1.830 engelli vatandaş kamuya yerleştirildi. Kadro dağılımı şu şekilde oldu:

1.009 kişi lisans mezunu,

261 kişi ön lisans mezunu,

419 kişi ortaöğretim mezunu olarak kamu kadrolarına atandı.

EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün.

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ÖSYM’den EKPSS sonuç duyurusu

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 10.54'ten itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir."

EKPSS sonuçlarına göre yerleşen adaylar, atama süreciyle ilgili detaylı bilgilere atandıkları kurumların resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.