SON DAKİKA: ÖSYM duyurdu... YKS sonuçları açıklandı: (2024 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI)

"YKS sonuçları açıklandı mı", "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları milyonlarca adayın gündemindeyken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması geldi. YKS sonuçları takvime göre bir gün erken açıklandı. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. 2024-YKS sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden duyuruldu. Peki, YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilir.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite adayları tercihlerini yapabilecek. ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

YKS birincileri belli oldu

2024-YKS sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç birinci oldu. AYT Eşit Ağırlık alanında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, Sayısal alanda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, Sözel alanda Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci çıktı.

2024-YKS sonuçlarına göre, Yabancı Dil Testi İngilizcede İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Almancada İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Fransızcada İstanbul Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, Arapçada İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Rusçada Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar birinci oldu.