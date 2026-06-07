Son dakika... Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Son dakika... Koç Holding’e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü’nün Maltepe'de bulunan binası silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
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Koç Holding'e ait İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Sözcü'de yer alan iddiaya göre maskeli saldırganların iş yerine ateş açtığı olayda binada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.