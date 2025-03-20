Son dakika: Özel Saraçhane'de vatandaşa seslendi: Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Toplanan kalabalığa seslenen Özel şu açıklamaları yaptı:

İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı.

Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız

Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir

Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir! Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır.