Son dakika... Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı belli oldu
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı sorusuna yanıt verdi. Özel, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katıldı. CHP lideri, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı konusundaki soru üzerine "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin henüz netleşmediğini de belirtti.