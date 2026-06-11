Son dakika... Özgür Özel’e destek verenler Parti Meclisi'nden istifa edecek iddiası

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CHP'de "mutlak butlan" kararı ile göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ni toplamasından önce Özgür Özel yönetiminden 28 Parti Meclisi üyesi istifalarını duyurdu.

PM üye sayısının tüzükte öngörülen sınırın altına düşmesinin ardından PM ile onun içinden seçilen MYK'nın da fiilen düştüğü belirtiliyor.

CHP tüzüğüne göre, tüm yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı 57'nin üçte ikisi olan 40'ın altına inerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor.

Dün, aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da yer aldığı Özgür Özel'e yakın 9 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından PM'deki çoğunluğun Kılıçdaroğlu lehine değiştiği değerlendiriliyordu.

Kılıçdaroğlu ise 11 Haziran'daki ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

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