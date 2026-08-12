Son dakika... Özgür Özel'le birlikte 3 ismin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Son dakika... Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu.
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Yeni Parti lideri Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 63'üncü fezleke Meclis'e gönderildi.
Komisyona sunulan dosyalar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil'e ait dosyalar da bulunuyor.
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Kaynak: HABER MERKEZİ