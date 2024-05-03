Son dakika: Özgür Özel'le görüşmesi hakkında Erdoğan'dan ilk açıklama

Siyaset gündeminin ana gündem maddelerinden biri 8 yıl sonra gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan- CHP lideri Özgür Özel görüşmesi oldu.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Özel ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Erdoğan, "Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye’nin buna ihtiyacı var, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.

İsrail'le ticaretin durdurulması

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"İsrail Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir yanı yok. İsrail şu ana kadar 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımları attık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de bu seçim atmosferi esnasında bunu acımasızca kullandılar. Biz de acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik. Seçimler de bitti bu adımı attık.

Çünkü İsrail bizim yaklaşımlarımıza, bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylemiş olduğumuz halde, ben Netanyahu ile durup dururken ABD’de görüşmedim. Türkiye ve İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız. Onun elindeki imkanlar yok, tüm Batı İsrail’e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere, İsrail’e çalışıyorlar. Ne yazık ki Filistin’İn garip gureba, fakir yoksul insanları İsrail’in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında sabredemezdik. Aramızda 9.5 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de yok farz ederek bu kapıyı kapattık."

Ticaret Bakanlığı, dün devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.