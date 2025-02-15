Son Dakika: Palandöken'de çığ meydana geldi!

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey kısmına düştü. İlk belirlemere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Vali Mustafa Çiftçi'den açıklama

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

Meydana gelen çığ böyle görüntülendi: