Son dakika: Papara soruşturmasında 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.