Son dakika: Papara soruşturmasında 12 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 kişiden 12'si hakkında tutuklama kararı verildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.