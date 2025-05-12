SON DAKİKA: PKK açıklama yaptı! PKK silah bıraktı mı, kendini feshetti mi?

Geçen cuma günü PKK 12. kongre toplantısını yaptığını ve alınan kararları yakın zamanda duyuruacağını açıklamıştı. Dün bazı kulis bilgileri ortaya atıldı ve PKK'nın silah bırakacağı iddia edildi. Fakat terör örgütü tarafından bir açıklama yapılmadı. Bugün flaş bir gelişme yaşandı ve beklenen duyuru geldi. Peki, PKK silah bıraktı mı, kendini feshetti mi?

PKK açıklama yaptı mı?

Bugün sabah saatinden açıklama geldi. Terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı ve fesih kararı aldı.