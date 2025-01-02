Son Dakika: PKK silah bırakacak mı? AK Partili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı tarih verdi!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, Şubat ayı içinde PKK terör örgütünün Türkiye'de silah bırakabileceğine dair güçlü bir beklenti olduğunu belirtti.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına dikkat çekerek, bu sürecin bir "devlet aklı" ile yürütüldüğünü ifade etti. Yayman, “DEM Parti, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya. PKK’nın silah bırakması ve Türkiye’de artık eylemlerine son vermesi için cesaret verici bir tavır içinde olmalı.” dedi.

"Şubat ayı tarihi gelişmelere sahne olabilir"

Yayman, Bahçeli’nin çağrısı sonrası oluşan olumlu atmosferin devam ettiğini belirterek, “Bu süreçte önemli bir provokasyon olmazsa, Şubat ayı içerisinde Türkiye’nin terör belasından kurtulması yönünde tarihi adımlar atılabilir. PKK’nın silah bırakması Türkiye’nin geleceği için büyük bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin tarihi çıkışı

Yayman, Bahçeli'nin bu süreçteki rolüne değinerek, “1990'lı yıllarda Alparslan Türkeş’in gösterdiği insani tavrı bugün Bahçeli devam ettiriyor. Bu çağrı, ezberleri bozmuş ve devlet aklını öne çıkarmıştır. DEM Parti’nin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Sürecin olumlu ilerlemesi halinde Türkiye’nin terörle mücadelede yeni bir döneme girebileceğini vurgulayan Yayman, “Silahların bırakılması, Türkiye’nin ileri hamle yapması için tarihi bir fırsat sunacak” şeklinde konuştu.