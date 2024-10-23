Son dakika: Putin'den TUSAŞ açıklaması: Bu eylemi kınıyor, Türkiye'ye başsağlığı diliyorum
Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı. Putin, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Bu tür eylemler, uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir sorundur" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili gelişmeler ve uluslararası tepkiler yakından takip ediliyor.