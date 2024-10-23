Son dakika: Putin'den TUSAŞ açıklaması: Bu eylemi kınıyor, Türkiye'ye başsağlığı diliyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı. Putin, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Bu tür eylemler, uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir sorundur" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili gelişmeler ve uluslararası tepkiler yakından takip ediliyor.