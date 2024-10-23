  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika: Putin'den TUSAŞ açıklaması: Bu eylemi kınıyor, Türkiye'ye başsağlığı diliyorum
Takip Et

Son dakika: Putin'den TUSAŞ açıklaması: Bu eylemi kınıyor, Türkiye'ye başsağlığı diliyorum

Son dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı. Putin, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Bu tür eylemler, uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir sorundur" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili gelişmeler ve uluslararası tepkiler yakından takip ediliyor.