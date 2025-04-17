Son Dakika: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) kayyum atanacağını iddia etmişti.

Kütahyalı CHP’ye kayyum iddiası için bugüne işaret ederken, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahyalı iddiasının devamında CHP'ye kayyım olarak Hikmet Çetin'in atacağını da öne sürmüştü.



Kütahyalı şunları da sözlerine eklemişti: "Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

Bu gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.