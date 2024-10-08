SON DAKİKA... Resmi açıklama geldi: Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu’na ait çıktı

Münevver Karabulut’u 2009'da öldüren Cem Garipoğlu'nun aslında cezaevinde hayatını kaybetmedi, onun yerine başkanın mezara gömüldüğü iddiası Karabulut ailesi tarafından yıllardır dile getiriliyordu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül'de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verirken, mezar 3 Ekim'de açıldı. Cenaze inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'Ailesiyle DNA'lar eşleşti'

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardan çıkarılan cenazenin inceleme sonuçlarını bugün duyurdu. Başsavcılığn yazılı açıklamasında, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."