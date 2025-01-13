Son Dakika: Reyhanlı katliamının faili Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı
Son Dakika Haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Suriye'de kritik operasyon... Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye’de kritik bir operasyona imza attı.
MİT ve Hatay polisinin düzenlediği ortak operasyonla Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı yakalandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen saldırıda 53 kişinin hayatını kaybetmişti.