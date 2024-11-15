Son dakika: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika... AFAD, Rize'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gediğini, depremin merkez üssünün Hemşin olduğunu duyurdu.
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Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra Rize'de korkutan bir depremle sallandı.
Hemşin 4.7 ile sallandı
AFAD'dan gelen son dakika deprem bilgisine göre Rize'nin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 15, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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