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Son dakika: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika... AFAD, Rize'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gediğini, depremin merkez üssünün Hemşin olduğunu duyurdu.

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Malatya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra Rize'de korkutan bir depremle sallandı. 

Hemşin 4.7 ile sallandı

AFAD'dan gelen son dakika deprem bilgisine göre Rize'nin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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