Son Dakika: RTÜK Apaçık Radyo'nun lisans talebini onayladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan "Açık Radyo", 'Apaçık Radyo' adıyla internet ortamında döndü.

RTÜK, http://apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebini, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul etti.

Açık Radyo neden kapatıldı?

RTÜK tarafından 28 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Açık Radyo'da "1915 olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadelerinin kullanıldığı ve program moderatörünce bununla ilgili bir düzeltme girişiminde bulunulmadığı" belirtildi.

RTÜK açıklamasında, "Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen beş kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ömer Madra ise kapatma kararının RTÜK'ün ilk kararının uygulanması sırasındaki aksaklıklardan kaynaklandığını vurguluyor.