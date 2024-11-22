Son Dakika: Ruhsatsız silahta cezalar artırıldı! Alan, bulunduran, taşıyan yandı!

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün gece TBMM’den geçti.

Bu kanunla birlikte ruhsatsız silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara verilen cezalar artırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni kanunda ruhsatsız silaha yönelik cezaları anımsattı.

* Buna göre, kanuna aykırı, yani ruhsatsız satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

* Ruhsatsız silaha ait namlu sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak ile ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

Ne kadar ruhsatsız silah yakalandı?

Bakan Yerlikaya 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen ‘Mercek’ operasyonlarında toplam 90 bin 317 silah yalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya mevcut kabine döneminde yakalanan ruhsatsız silah sayısının ise 150 bin 765 olduğunu duyurdu.