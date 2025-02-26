Son dakika: Rus ve ABD'li heyetler, İstanbul'da bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyoruz" sözleriyle dikkat çekerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da kritik bir açıklama geldi.

İstanbul'da kritik zirve

Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek üzere 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya ve ABD arasındaki temasın Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasının ardından arttığı görülürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasında önemli roller oynayacağını söyledi.

'Türkiye savaşın sonlanmasında önemli rol oynayacak'

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair de açıklamalarda bulundu.

Fidan, bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu yeni ABD yönetimiyle de yeni bir dinamiğin başladığını söyledi. Halihazırda ilgili taraflar arasında dolaylı görüşme trafiği olduğuna işaret eden Fidan, bütün aktörlerin birbiriyle konuştuğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Türkiye'nin bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi olduğunu hatırlatan Fidan, "Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.