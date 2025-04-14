Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı tünelinde tır yangını! Seyir halindeyken alev aldı
Son dakika haberi... Pendik’te, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, tünelin Yenişehir yönü trafiğe kapatıldı. Yangın sırasında bölgede yoğun trafik oluştu, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Pendik’te, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerleyen bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi Mahallesi’nde bulunan tünelde meydana gelen olay, kısa süreli paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle tünelin Yenişehir yönü geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.