Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı tünelinde tır yangını! Seyir halindeyken alev aldı

Pendik’te, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerleyen bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi Mahallesi’nde bulunan tünelde meydana gelen olay, kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tünelin Yenişehir yönü geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.