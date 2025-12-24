Son dakika... Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı, nedir? Sadettin Saran uyuşturucu testi pozitif mi?

Son dakika... Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
Son dakika... Uyuşturucu soruşturması kapsamında, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, kullanma ve bulundurma, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 22 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında saç örneği alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi de sonuçlandı. Adli Tıp incelemesinde Sadettin Saran'ın 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ