SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti? (Fahrettin Koca kimdir)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiğine yönelik haber siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Gazeteci İsmail Saymaz dün gece Bakan Koca ile yaptığı telefon görüşmesine dayanarak, istifa iddiasını gündeme taşımıştı.

İsmail Saymaz, Fahrettin Koca’ya telefon açtığını ve “Affınızı istemişsiniz, doğru mu” diye sorduğunu anlattı. Saymaz, Bakan Koca’nın yanıtını ise şöyle aktardı: “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

Ancak Fahrettin Koca'nın istifa ya da görevden affını istemesiyle ilgili Resmi Gazete'de bir karar yayınlanmadı. İddiaya dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama gelmedi.

Covid sürecinde her gün ekrandaydı

Tıp doktoru olan Fahrettin Koca 2018'den bu yana Sağlık Bakanlığı görevinde bulunuyordu.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığı koltuğunda oturan Fahrettin Koca'nın görevi bırakmak istediğine yönelik haberler daha önce de medyada yer almıştı.

Fahrettin Koca 11 Mart 2020'de Türkiye'de tespit edilen ilk vakayı canlı yayında açıklamıştı. Covid salgını süresince tüm Türkiye her akşam Bakan Koca'nın vereceği vaka ve ölüm sayılarını takip etmişti.

Fahrettin Koca pandemi sırasında vaka ve ölüm sayılarının açıklanmasında şeffaf davranmamakla suçlanmıştı.

Fahrettin Koca kimdir?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı'ydı

Dr. Fahrettin Koca çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Fahrettin Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Fahrettin Koca 2018'de Sağlık Bakanı oldu

Fahrettin Koca 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

Fahrettin Koca 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden sağlık bakanı olarak atandı.