Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşın test sonucu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs tespit edilen yolcu gemisindeki 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşların yakın takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Test sonuçları negatif

Açıklamada, daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden gerekli numunelerin alındığı, test sonuçlarının ise negatif çıktığı ifade edildi. Bakanlık, yapılan sağlık izlemelerinde şu ana kadar 5 kişide de herhangi bir klinik belirti ya da semptoma rastlanmadığını ancak önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır."

Ne olmuştu?

Arjantin'den 20 Mart'ta hareket eden MV Hondius adlı lüks kruvaziyer gemisinde üç yolcu hayatını kaybetmiş, beş kişide ise şüpheli hantavirüs vakası tespit edilmişti. Atlantik'in ortasında virüs kabusu yaşayan gemideki 150 yolcu karantinaya alınırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vakaların ardından "hantavirüsü" yakın takibe almıştı.

Hantavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşan nadir ancak ciddi bir virüs hastalığıdır. Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma en sık görülen semptomlar arasında yer alıyor.

Erken dönemde grip veya Covid-19 gibi hastalıklarla karıştırılabilen hantavirüs, ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliğine ve böbrek sorunlarına yol açabiliyor.