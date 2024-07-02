SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nı bırakan Fahrettin Koca kimdir?

SON DAKİKA GELİŞME: Sağlık Bakanı Fahrretin Koca görevden affını istedi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Tıp doktoru olan Fahrettin Koca 2018'den bu yana Sağlık Bakanlığı görevinde bulunuyordu.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığı koltuğunda oturan Fahrettin Koca'nın görevi bırakmak istediğine yönelik haberler daha önce de medyada yer almıştı.

Fahrettin Koca 11 Mart 2020'de Türkiye'de tespit edilen ilk vakayı canlı yayında açıklamıştı. Covid salgını süresince tüm Türkiye her akşam Bakan Koca'nın vereceği vaka ve ölüm sayılarını takip etmişti.

Fahrettin Koca Covid-19 sürecinde vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğine yönelik eleştiriler almıştı.

Fahrettin Koca kimdir?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı'ydı

Dr. Fahrettin Koca çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Fahrettin Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Fahrettin Koca 2018'de Sağlık Bakanı oldu

Fahrettin Koca 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

Fahrettin Koca 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden sağlık bakanı olarak atandı.