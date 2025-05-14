Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel yerleştirme sonucu açıklandı
Son dakika haberine göre ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor.
15 bin 342 personel alınacak
Sağlık Bakanlığı başarılı adaylardan 15 bin 342 personel alımı olacağını duyurmuştu.