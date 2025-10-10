Son dakika! Sahte e-imza soruşturması: 23 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre, sahte e-imza soruşturmasında 23 şüpheli tutuklanırken 69 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 22 ilde yapılan 3. dalga operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerin ardından 23 şüpheli tutuklanırken, 69 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ev hapsi cezası aldı.