Son dakika: Sahte içki faciasında can kaybı artıyor: 22 kişi kurtarılamadı
Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki kabusu sürüyor. Sahte içkiden zehirlenen 22 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kaçak içkiye yönelik operasyonlarda şu ana kadar 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Ümraniye'de patlak veren sahte içki kabusu sürüyor. Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, 24 kişinin de tedavisi sürüyor.
Fatih ve Sultangazi'de operasyon
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi ve Fatih’te sahte içki operasyonu düzenlendi.
Şişelerce sahte alkol ele geçirildi
Sultangazi’de sahte alkol üretimi yapılan adreste 215 adet satışa hazır sahte içki, 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Fatih’teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 adet kaçak alkol şişesi bulundu.
Fatih'te bulunan tekel bayisinin sahibi gözaltına alınırken, Sultangazi’deki adreste bulunan şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekiplerin kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.