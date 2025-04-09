Son dakika: Sanatçı Sevinç Eratalay gözaltına alındı

Sanatçı Sevinç Eratalay, Antalya'da gözaltına alındı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken T24'te yer alan habere göre Eratalay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterildi.

Söz konusu paylaşımda Sevinç Eratalay, 30 Mart 1972’de Tokat’ın Kızıldere ilçesinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında Mahir Çayan ve arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin yıl dönümüne atıfta bulunuyordu. Eratalay, paylaşımında kendi seslendirdiği “Mahir’in Türküsü” adlı eserden kısa bir bölüme de yer verdi. Videolu paylaşımda ayrıca, elinde Mahir Çayan’ın portresini taşıyan bir yurttaşın fotoğrafı da bulunuyordu.

Telefonuna el konulduğu iddiası

İlgili paylaşım nedeniyle savcılık tarafından “THKP-C propagandası” yaptığı iddiasıyla Eratalay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu karar doğrultusunda sanatçının, sabah saatlerinde Antalya’daki evinde gözaltına alındığı ve telefonuna da el konulduğu ifade edildi. Eratalay, işlemler için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bahsedilen paylaşım şu şekilde:

Sevinç Eratalay kimdir?

Şarkıcı, besteci ve yorumcu Sevinç Eratalay, 1959 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde dünyaya geldi. Müzik eğitimini İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nde tamamlayan Eratalay, 1980 yılında Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat yaşamına 1987 yılında çıkardığı ilk albümle adım atan Eratalay, hem sesi hem de besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesinin dikkatini çekti. Bu dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında sayısız konser verdi.

Müzik kariyerinde Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Selda Bağcan ve Bandista gibi pek çok tanınmış sanatçıyla birlikte çalıştı. Aynı zamanda birçok sanatçıya beste verdi.

Eratalay, şiirle müziği buluşturduğu çalışmalarında Nâzım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Gülten Akın, Eren Ali Gül ve İnönü Alpat gibi şairlerin dizelerini besteleyerek eserlerine taşıdı. Sahne performanslarında bağlamasıyla çalıp söyleyen sanatçı, Türkiye'de ozan geleneğini sürdüren önemli isimlerden biri olarak anılıyor.

Bilinen eserleri arasında Eylem Güzeli, Akşam Erken İner Mapushaneye, Mahir’in Türküsü, Utangaç Vatanım ve Pankartlar yer alıyor.