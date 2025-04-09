Son dakika: Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

Sanatçı Sevinç Eratalay’ın gözaltına alındığı haberinin ardından, SOL Parti tarafından yapılan açıklamada “Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın” çağrısı yapılmıştı. Aynı gün partinin sosyal medya hesabından yapılan yeni bir açıklamada ise Eratalay’ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

T24'ün haberine göre, Eratalay’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım gösterildi. Sanatçı, 30 Mart 1972’de Tokat’ın Kızıldere ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında yaşamını yitiren Mahir Çayan ve arkadaşlarının yıl dönümünü anmıştı. Paylaşımda Eratalay, kendi sesinden “Mahir’in Türküsü” adlı eserden kısa bir bölüm paylaşmış ve Mahir Çayan’ın portresini taşıyan bir yurttaşın yer aldığı bir fotoğrafa da yer vermişti.

İddiaya göre, bu paylaşımın ardından savcılık, “THKP-C propagandası” iddiasıyla Eratalay hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah saatlerinde Antalya’daki evinden gözaltına alınan sanatçının telefonuna da el konulduğu, işlemler için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi.

Sevinç Eratalay kimdir?

Şarkıcı, besteci ve yorumcu Sevinç Eratalay, 1959 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde dünyaya geldi. Müzik eğitimini İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nde tamamlayan Eratalay, 1980 yılında Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat yaşamına 1987 yılında çıkardığı ilk albümle adım atan Eratalay, hem sesi hem de besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesinin dikkatini çekti. Bu dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında sayısız konser verdi.

Müzik kariyerinde Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Ferhat Tunç, Ahmet Kaya, Selda Bağcan ve Bandista gibi pek çok tanınmış sanatçıyla birlikte çalıştı. Aynı zamanda birçok sanatçıya beste verdi.

Eratalay, şiirle müziği buluşturduğu çalışmalarında Nâzım Hikmet, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Gülten Akın, Eren Ali Gül ve İnönü Alpat gibi şairlerin dizelerini besteleyerek eserlerine taşıdı. Sahne performanslarında bağlamasıyla çalıp söyleyen sanatçı, Türkiye'de ozan geleneğini sürdüren önemli isimlerden biri olarak anılıyor.

Bilinen eserleri arasında Eylem Güzeli, Akşam Erken İner Mapushaneye, Mahir’in Türküsü, Utangaç Vatanım ve Pankartlar yer alıyor.