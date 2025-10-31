Son dakika... Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti
Son dakika... İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 110 sanıklı Saraçhane davasında 109 sanığın beraatine karar verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, Saraçhane'ye taşınmış ve günlerce süren protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.
8 aydır tutuklu olan 110 gösterici bugün İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarken, hakim 109 sanığın beraatine karar verdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ