Son dakika: Şarkıcı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Karadenizli ses sanatçısı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir otelde verdiği konser esnasında fenalaşarak yere düştü. Çevresinde bulunanlar tarafından kalp masajı yapılan Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konseri izlemeye gelen seyircilerden biri, "Volkan Konak'ı ilk defa böyle gördüm, çok bitkin ve yorgun gözüküyordu, aniden sahnede yere yığıldı" dedi.

Bakanlık vefat ettiğini duyurdu

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ünlü sanatçının vefat ettiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Sevenlerinden taziye mesajı

Mustafa Sandal:

Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Yesim Salkım:

Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hemde sahnede ! #volkankonak nurlarda uyu.

Muharrem İnce:

Karadeniz’in hırçın dalgaları gibiydi, bir bahar vaktinde Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybettik. Mor çiçekli dal gibiydi, dağlarımızı yıktı, ciğerimizi yaktı… Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mansur Yavaş:

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti...

Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Beşiktaş JK:

Değerli sanatçı Volkan Konak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.