Son dakika: Şarkıcı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
Ünlü ses sanatçısı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser esnasından sahnede fenalaştı. Konak'a yakınındakiler tarafından kalp masajı uygulandı. İlk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Konak hakkında hastaneden açıklama bekleniyor.
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Karadenizli ses sanatçısı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir otelde verdiği konser esnasında fenalaşarak yere düştü. Çevresinde bulunanlar tarafından kalp masajı yapılan Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konseri izlemeye gelen seyircilerden biri, "Volkan Konak'ı ilk defa böyle gördüm, çok bitkin ve yorgun gözüküyordu, aniden sahnede yere yığıldı" dedi.
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