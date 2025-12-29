Son dakika: Savcılıktan Sadettin Saran açıklaması

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve saçında uyuşturucu madde tespit edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın özel bir laboratuvarda yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığı iddia edilirken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla iglili açıklama geldi.

Başsavcılık açıklamasında soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu olmadığı belirtilerek, "Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Ne olmuştu?

Saran, 20 Aralık'ta ifade vermişt, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.