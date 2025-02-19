Son dakika: Savcılıktan TÜSİAD talimatı! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Aras adliyede

Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Aras ve Turan için talimat

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan hakkında soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

Turan ve Aras ifade için Adliye'de

Edinilen bilgiye göre TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne ifadeye götürüldü.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ne demişti?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Genel Kurul'da artan maliyetlere dikkat çekerek rekabet etmenin giderek güçleştiğini ifade etmiş konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz" demişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ne demişti?

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor."

Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yapan Aras, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.

Hakkında soruşturma başlatılan ve kayyum atanan belediyeler ve başkanları konusunda da değerlendirmeler yapan Aras, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" diye konuşmuştu.

Erdoğan TÜSİAD'ı topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ı topa tuttu.

"İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz" diyen Erdoğan TÜSİAD'ın açıklamasını 'provokasyon' olarak değerlendirmiş, "Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir" ifadelerini kullanmıştı.