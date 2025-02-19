Son dakika: Savcılıktan TÜSİAD talimatı! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Aras mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Turan ve Aras'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Her iki şüpheli, ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti. Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesine götürülmüştü.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ne demişti?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Genel Kurul'da artan maliyetlere dikkat çekerek rekabet etmenin giderek güçleştiğini ifade etmiş konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz" demişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ne demişti?

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor."

Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yapan Aras, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.

Hakkında soruşturma başlatılan ve kayyum atanan belediyeler ve başkanları konusunda da değerlendirmeler yapan Aras, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" diye konuşmuştu.

Erdoğan TÜSİAD'ı topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ı topa tuttu.

"İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz" diyen Erdoğan TÜSİAD'ın açıklamasını 'provokasyon' olarak değerlendirmiş, "Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir" ifadelerini kullanmıştı.