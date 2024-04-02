Son dakika: Seçim kurulundan Van Büyükşehir Belediyesi kararı: Mazbata AK Parti'nin adayına verildi

Türkiye, 31 Mart'a yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

DEM Parti'den itiraz

DEM Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. DEM, mahkeme kararına itiraz etti. Partiden yapılan açıklamada, itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırıldığı belirtildi.

Mazbata AK Parti'nin adayına verildi

Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Böylece mazbata, seçimde ikinci yüksek oyu olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verildi.

DEM Parti: Avukatlarımız karara itiraz etti

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti adayına verme kararına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AK Parti adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır" denildi.

"Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."