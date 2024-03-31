SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta netleşecek?

Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek için sandık başında... Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Peki, seçim sonuçları ne zaman, yerel seçim sonuçları 2024 saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 16.00 itibarıyla 32 ilde oy verme işleminin tamamlandığını ve sayım işlemine başlandığını bildirdi. Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır" diyen Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini söyledi.

Yerel seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.