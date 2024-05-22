Son dakika... Seferberlik ve savaş hali düzenlemesi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, sokak hayvanları ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'yle ilgili konuştu.

Çelik, 1990 yılında yürürlüğe giren ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün kaldırılarak yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada seferberlik meselesinde stratejik olan şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir. 90'ların koşullarında hayata geçen bu belge altı yedi kere değişikliğe uğradı. 2011'den itibaren bütün kurumlardan herkesin görüşleri alındı. Daha önce değerlendirilecekti ama araya deprem gündemi girdi. En son Akıncı'nın başarısını gördük. Milli güvenlik için koordinasyon nedir buna karar verildi ve yönetmelik yayınlandı."

Sokak hayvanları düzenlemesi

Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifiyle ilgili Çelik, "Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı" diye konuştu.