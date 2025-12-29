Son dakika: Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Şehit olan polislerin ismi nedir? İşte isim listesi...

Google Haberler

Son dakika: Şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova’da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında şehit olan üç polisin kimliklerini paylaştı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları sürerken, Yalova'da gerçekleştirilen bir operasyonda çatışma çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı bir adrese düzenlediği operasyonda, çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, çok sayıda güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şehit olan polislerin kimliklerini paylaştı.

Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu bildirerek, emniyet teşkilatına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

