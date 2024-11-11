Son Dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında tutuklama kararı verilirken, Emre Nalbant ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi

Yasadışı bahise teşvik etiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında ’Ev hapsi’ kararı verilerek serbest bırakıldı.

Serdar Ortaç: Kötü örnek oldum

Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Serdar Ortaç'tan adliye çıkışında açıklama

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kısa bir açıklama yapan Ortaç, "Pişmanım topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin bu kumar belası hala başıma işler açıyor nasıl bir illetse bu.

Herkesten özür diliyorum hakikaten millete kötü örnek olduysam Allah kahretsin yani bir şey diyemiyorum. Kumar evimi barkımı aldı paramı aldı evliliğimi aldı sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü yani bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz millete nasıl anlatacağız bunu bilmiyorum.

Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler gittim...

Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler gittim Malta odasına restoran açılıyor diye orada katakulliye gelip cep telefonuyla videomu çektiler orada oyuna geldik yani bir şey de diyemezsin gurbette yani Malta’da bir şey diyemedim hatta maça çıktı skor kaç olur diye bana sordu ben üst alt ne olur onlardan anlamıyorum yani pişmanım, üzgünüm, yani herkes kumarbaz olmuş herkes. En az 50 milyon kumarbaz var, bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek bırakın abi bu işi" dedi.

Ortaç, "Mehmet Ali Erbil’den haberiniz var mı?" sorusuna ise, "O da benimleydi Malta’da onun da aynı bilgisi yokken oldu her şey onun suçu yok ama hukuk yani" şeklinde cevap verdi.