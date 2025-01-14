Son Dakika: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Son günlerde hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Seranay Sarıkaya da tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım hakkındaki iddialar

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel ve Halit Ergenç gibi pek çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, ID İletişim'in kurucu ortağı olarak son günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarında, Ayşe Barım’ın kendisine "hizmet etmeyenleri" sektörden uzaklaştırdığı ve kendi menajerliğini yaptığı oyunculara daha fazla fırsat sunduğu iddiaları yayılmaya başlamıştı.

Ayrıca, Rekabet Kurulu da Kast Ajansları Derneği ile birlikte menajerler ve kast ajanslarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında yer alan şirketlerden biri de Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim.