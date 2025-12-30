Son dakika: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı havaalanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA