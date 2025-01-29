Son dakika: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Siirt Belediye Başkanlığı'na DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, oyların yüzde 49,64'ünü alarak seçimleri kazanmıştı.

Sofya Alağaş kimdir?

1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğan Safiye Alağaş, 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşti.

Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.