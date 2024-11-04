Son Dakika: Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti! Hilmi Şen kimdir?

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Şen ile beraberindeki Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı.

Ancak hemen hastaneye kaldırılan Hilmi Şen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyen şahsın Şen'in akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenilirken, zanlı gözaltına alındı.

Hilmi Şen kimdir?

Kırıkkaleli olan Hilmi Şen, 1974 yılında Balışeyh’de doğdu. Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te bitirdi.

AK Parti'ye katılan Hilmi Şen, 2001-2004 yılları arasında parti kurulu üyeliği, merkez ilçe üyeliği yaptı. 2004 yılındaki yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AK Parti Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerini üstlendi.

Son yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı adayı olan Hilmi Şen 657 oy ile AK Partili rakibi Ali Dedelioğlu'nu geride bırakmıştı. Daha sonra Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı'ydı.